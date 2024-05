Microsoft heeft gisteren aangekondigd dat er een nieuwe Xbox Games Showcase op de planning staat voor zondag 9 juni. Deze showcase ziet direct daarna een vervolg in de vorm van een [REDACTED] Direct. Officieel is het dus even afwachten waar deze showcase precies om draait, al schijnt het Call of Duty te zijn.

Tom Warren van The Verge meldt namelijk dat hij op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen van Microsoft, begrepen heeft dat het hier om Call of Duty gaat. Dit sluit ook wel aan op de omschrijving dat Microsoft ‘het volgende deel in een geliefde franchise’ gaat laten zien.

Sterker nog, de afbeelding die Microsoft gebruikt bij de aankondiging bevat een plaatje van een wolf die te linken valt aan Call of Duty. Daarnaast is het zwartlakken van stukken tekst typisch voor de Black Ops franchise, dus dit lijkt een zekerheidje.