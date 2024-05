Het ziet er naar uit dat de Sonic LEGO-sets erg populair zijn. Er zijn al diverse modellen beschikbaar en binnenkort komen er weer drie nieuwe sets uit, zo is nu door LEGO aangekondigd.

Op 1 augustus 2024 zullen de nieuwe LEGO-sets van Sonic in de winkels liggen. Het gaat dan om Knuckles en de Master Emerald tempel, Super Sonic vs. Egg Drillster en Tails’ avonturenboot. Knuckles en de Master Emerald tempel kost € 34,99 en bestaat uit 325 stenen. Meer informatie over deze set vind je hier.

Super Sonic vs. Egg Drillster kost € 79,99 en deze set bevat 590 steentjes. Hoe de set eruitziet en verdere informatie vind je hier. Tails’ avonturenboot kan je voor € 54,99 aanschaffen en bestaat uit 393 steentjes. Verdere informatie kan je hier bekijken.