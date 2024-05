Xbox is continu bezig met het bekijken van mogelijkheden om de systemen te verbeteren en zo mogen we maandelijks een update verwachten gericht op de Xbox One en Xbox Series X|S. Dit komt vaak met een aantal nieuwe features en één van de mogelijk komende features is het managen van save data buiten de Xbox om.

Gamers die in het Insider Program van Xbox zitten, merken nu een nieuwe optie op met betrekking tot Xbox Cloud Gaming. Heel uniek is de feature niet, wel erg praktisch. Zo kunnen Xbox-gamers – die in het programma zitten – nu hun save data managen vanaf andere platformen.

Dit kan via webbrowsers, maar ook via de smart tv’s van Samsung. Hiermee kan je dus op nog meer manieren je data beheren, maar een vereiste is wel dat je de game(s) in kwestie in de afgelopen 30 dagen gespeeld moet hebben. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar wordt, is nog niet bekend.