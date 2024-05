Eind vorige maand kwam er een vervelende bug aan het licht in Final Fantasy XVI. Spelers die New Game+ selecteren en de proloog overslaan kunnen mogelijk op een gegeven moment niet verder omdat party members ontbreken. Vervelend, al was er wel een workaround beschikbaar. Dit probleem zal eind volgende week worden opgelost.

Toen de bug werd opgemerkt liet Square Enix meteen weten dat zij dit zo snel mogelijk zouden verhelpen. Je hoeft niet lang op deze oplossing te wachten, want de uitgever belooft dat de bug op 9 mei 2024 zal worden aangepakt door middel van een nieuwe patch. Deze update zal ook een tweetal andere problemen aanpakken. De gehele changelog is als volgt: