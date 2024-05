Microsoft heeft reeds verschillende exclusieve games naar andere platformen gebracht en dat met succes. Het is de vraag of het hier bij blijft of dat Microsoft multiplatform gaat met alles wat ze hebben. Dat is voor nu even afwachten en wellicht dat het bedrijf tijdens de Xbox Games Showcase op 9 juni meer duidelijkheid schept.

In de tussentijd heeft Windows Central journalist Jez Corden weer wat ‘informatie’ gedeeld. Hij is er als insider vaak als de kippen bij met nieuwe geruchten, maar lang niet alles is waar gebleken. Neem het dus met een korrel zout, maar als zijn berichten op zijn Discord kloppen, dan zou Microsoft volledig multiplatform gaan.

Zo heeft hij aangegeven dat alle first-party games van Xbox vroeg of laat naar de PlayStation komen, zelfs Halo en Forza. De toekomst van Xbox zou ook meer zoals Steam zijn met acceptabele prijzen, uitverkopen en een nog meer open benadering naar ontwikkelaars. De toekomstige Xbox hardware – die er zeker gaat komen volgens de woorden van Microsoft – is voor iedereen beschikbaar die het wil, maar het zal vanuit hun perspectief enigszins een niche blijven, net zoals de Steam Deck dat is voor pc gaming. Aldus Corden op X.

Dit zou zijn gebaseerd op het sentiment dat Microsoft heeft dat niemand Xbox een kans wil geven en dat ze daarom maar meegaan in de monopoly die Sony heeft.

Zijn opmerkingen volgen op een bericht van Xbox president Sarah Bond, die de aankondiging van de Xbox Games Showcase deelde op X. Hierbij gebruikt ze emoji’s, waaronder hartjes en het blauwe hartje vormt een hint naar PlayStation, gezien in het verleden enkel een groen hartje gebruikt werd. Misschien wat vergezocht, misschien ook niet.

“think theyre willing to accept that xbox will remain a niche, similar to steam deck. while starting off a new device category.

affordable gaming pcs based on the xbox-first windows lite for gaming.”