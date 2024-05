Elden Ring is een enorm succes voor FromSoftware, waar ook meer uit te halen valt. In februari werd duidelijk dat de game meer dan 23 miljoen keer verscheept is. Uiteraard zal de populariteit van Elden Ring nogmaals een piek zien wanneer de Shadow of the Erdtree uitbreiding beschikbaar is op 21 juni. Met zo’n grootse uitbreiding is het natuurlijk nog maar de vraag of er meer content voor Elden Ring aan zit te komen.

Eerder in februari zei Miyazaki al in een interview dat er geen plannen waren voor Elden Ring 2 of meer content, en dat wordt nu wederom bevestigd in een nieuw interview. Miyazaki werd geïnterviewd door Zhihu en zei dat Shadow of the Erdtree de enige en de laatste uitbreiding voor Elden Ring zal zijn.

Slecht nieuws voor Elden Ring liefhebbers dus, maar de Shadow of the Erdtree uitbreiding zal ongetwijfeld naar meer smaken en genoeg speelplezier bieden.