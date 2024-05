Spelers met een GTA+ abonnement kunnen sinds enige tijd ook genieten van andere Rockstar games naast de maandelijkse GTA Online voordelen. Eind maart konden GTA+ abonnees bijvoorbeeld met Red Dead Redemption en Undead Nightmare aan de slag. Rockstar Games heeft het aanbod van games nu opnieuw uitgebreid.

Dit keer kunnen abonnees aan de slag met de actie-avonturen game L.A. Noire. Je staat in deze game in de schoenen van LAPD detective Cole Phelps en het is aan jou om de corruptie, drugshandel en moorden op te lossen. Mocht je dus even genoeg hebben van GTA Online, dan kan je direct aan de slag met L.A. Noire op de PS5 of Xbox Series X|S.