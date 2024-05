Hoewel Call of Duty: Modern Warfare 3 nog hot topic is, kijkt een groep fans ongetwijfeld alweer uit naar de volgende game. Deze is inmiddels al lange tijd in ontwikkeling en naar verluidt betreft het hier Call of Duty: Black Ops Gulf War of Black Ops 5. Microsoft kondigde onlangs voor 9 juni de Xbox Showcase aan, waarop aansluitend een presentatie zal volgen die zeer waarschijnlijk over het volgende Call of Duty deel zal gaan.

Dataminers hebben nu mogelijk een andere vorm van aankondigen gevonden in de gamebestanden van Warzone. Er worden een aantal woorden naar boven gehaald uit de code, maar met name het woord ‘Cerberus’ is interessant. Dit sluit namelijk goed aan bij de eerdere afbeelding waarop we de driekoppige hellehond zien. Ook een logo van Cerberus werd gevonden in de bestanden van afgelopen update. Verder komen er ook andere evenementen aan, zoals je kunt zien in de lijst hieronder.

Wellicht gaan we binnenkort dus een teaser zien in Warzone, dat goed kan aansluiten op de presentatie van Microsoft volgende maand.

So going forward we have Gundam Event

Fallout Event

The Crow Movie Event

Black Ops Reveal Event New Operator Code names Gulag

Thorn

Woods

Void

Hammer

Fuel#MWIII #Warzone pic.twitter.com/yO5sf5yDfF — COD Warfare All the news (@CODWarfareForum) May 2, 2024