Begin dit jaar deed er een gerucht de ronde dat SEGA bezig was met de ontwikkeling van een Sonic-game met Fall Guys-elementen. De doorgaans betrouwbare Atlus-leaker Midori liet deze week via X weten dat het spel Sonic Rumble heet en dat het inderdaad geïnspireerd is door Mediatonics Fall Guys.

Volgens Midori heeft SEGA al een aantal domeinen voor het spel geregistreerd, zoals sonicrumble.com, preview-sonicrumble.sega.com en sonicrumble.sega.com. De domeinen zijn momenteel echter nog niet benaderbaar.

Sonic Rumble zou exclusief voor mobiele apparaten worden ontwikkeld. Hoogstwaarschijnlijk wordt het spel volgende maand aangekondigd; dan is het namelijk weer tijd voor de Summer Games Fest-gekte.