Dragon’s Dogma 2 kwam in maart van dit jaar uit en de game wist meteen goed te verkopen. De teller staat na anderhalve maand al op 2,62 miljoen verkochte exemplaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat Capcom de serie nu beschouwt als één van hun belangrijkste franchises.

In het laatste financiële rapport van de Japanse ontwikkelaar annex uitgever wordt aangegeven dat Dragon’s Dogma nu één van Capcoms ‘key brands’ is. Dit betekent dat de serie nu net zo belangrijk voor hen is als Street Fighter, Resident Evil en Monster Hunter.

Het vervolg op Dragon’s Dogma liet 12 jaar op zich wachten. Capcom beschouwt de serie nu dus als één van hun belangrijkste series, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat het weer 12 jaar zal duren voordat Dragon’s Dogma 3 in de winkels ligt.