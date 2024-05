De Indische indie-studio ‘imissmyfriends.studio’ (nee, deze zin bevat geen overbodige herhalingen) heeft hun nieuwste project aan de wereld laten zien: maak kennis met ‘Fishbowl’. Deze charmante game maakt deel uit van Sony’s ‘India Hero Project’ en je kan nu al aan de slag gaan met een demo.

Fishbowl is een verhaalrijke avonturengame waarin je het dagelijkse leven van Alo beleeft. Ze is net verhuisd naar een nieuwe stad, waar ze ook aan een nieuwe job begint. Plots krijgt ze een vreemd pakketje van het thuisfront, waardoor haar heel wat (onaangename) herinneringen overspoelen… Maak keuzes, ontmoet talloze personages, maak kennis met de Indische cultuur en ontdek jezelf!

Lees meer info over de game in deze blogpost of bekijk de onderstaande trailer. Fishbowl zal verschijnen voor de PS5 en pc, maar een releasedatum is momenteel nog niet bekendgemaakt.