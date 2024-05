Het is nu een aantal jaren geleden dat Sucker Punch ons Ghost of Tsushima bracht en na de release van de uitbreiding hebben we eigenlijk niks meer van de studio gehoord. Afgelopen weekend dook er echter een gerucht op dat de ontwikkelaar bezig zou zijn met een nieuwe Sly Cooper-game, maar dat blijkt nonsens.

Het gerucht ging als een lopend vuurtje over het web, gebaseerd op speculatie van Jeff Grubb. Hierop reageerde Jason Schreier van Bloomberg met het bericht dat Sucker Punch zeker niet bezig is met een nieuwe Sly Cooper-game. Het enige waar deze ontwikkelaar aan werkt is de opvolger van Ghost of Tsushima 2.

Deze ontwikkelaar is in vergelijking met andere Sony studio’s wat kleiner en gezien het ontwikkelen van triple a games behoorlijk lang duurt, is het al geruime tijd stil rondom deze ontwikkelaar.

“No truth to this one, sorry to say. Sucker Punch is a one-project studio. The reason Ghost of Tsushima 2 isn’t out yet is because AAA video games now take 5-7 years to make. (Also, Sucker Punch is smaller than most other AAA game developers)”

Dit betekent overigens niet dat er niet aan een nieuwe Sly Cooper-game gewerkt wordt, maar dit zou dan door een ander team gedaan moeten worden. Wanneer we iets van Ghost of Tsushima 2 gaan zien is afwachten, misschien eind deze maand al tijdens de PlayStation Showcase die naar verluidt op de planning staat.