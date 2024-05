Op 9 juni zal de Xbox Games Showcase plaatsvinden en de verwachtingen zijn hoog. Niet alleen is de veronderstelling dat we een zeer solide line-up gepresenteerd gaan krijgen voor dit jaar en begin volgend jaar, ook is de verwachting dat we meer gaan zien van games die al lange tijd in ontwikkeling zijn.

Eén daarvan is Perfect Dark, die al enige tijd niets meer van zich heeft laten zien. De meest recente berichten waren dat de game qua ontwikkeling in een slechte staat zou verkeren, maar daar komen insiders nu op terug. Nate the Hate zegt in de laatste DirectXbox-podcast dat het eigenlijk best goed gaat met de game en dat we de titel tijdens de showcase zullen zien.

“I fully expect that we will see Perfect Dark next month and that some of the more recent rumors may have been outdated information, perhaps because I have been hearing things this week that Perfect Dark is not in that bad of a state.”

De ontwikkeling zou op een bepaald moment stroef zijn geweest, maar de recente geruchten zijn gebaseerd op outdated informatie en dus is dit niet langer het geval. Hierop heeft Jeff Grubb gereageerd met het bericht dat hij ook signalen heeft ontvangen dat de game tijdens de Xbox Showcase voorbij komt.