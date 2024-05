Op 9 juni zullen we kunnen genieten van een nieuwe Xbox Games Showcase en hoewel we voor dit jaar al een aardig beeld hebben van de games die Microsoft uitbrengt, zullen ze deze show ook aangrijpen om nieuwe titels aan te kondigen. Een van de games die mogelijk voorbij komt is een nieuwe DOOM.

Er gaan momenteel geruchten rond dat Bethesda aan een nieuw deel in de franchise werkt en op basis hiervan is het handelsmerk ‘IDFKA’ opgedoken, dat in januari al werd vastgelegd. Dit is een goede referentie aan DOOM, omdat het een bekende cheatcode in de franchise is.

Uit eerder gelekte documenten (via de rechtszaak tegen de FTC) bleek al dat er gewerkt zou worden aan ‘DOOM: Year Zero’, wat eens te meer olie op het vuur gooit nu alles zo bij elkaar komt. Het is dus goed mogelijk dat Bethesda tijdens de showcase de volgende game in de reeks zal onthullen.

Sterker nog, Tom Warren, de goed ingelichte journalist van The Verge, leek hier ook naar te hinten. Zo kwam hij met een teaser dat de showcase in juni mee zal helpen in “lifting the DOOM around Xbox”. In navolging hiervan meldt Eurogamer nu ook dat ze soortgelijke berichten hebben vernomen.

Op 9 juni weten we waarschijnlijk meer.