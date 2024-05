Bedrijven proberen natuurlijk zoveel mogelijk geld te verdienen via hun producten en dat geldt ook voor de uitgevers van games. Electronic Arts is aan het nadenken om in-game reclame aan te bieden om zo meer inkomsten te genereren.

CEO Andrew Wilson heeft tijdens een vergadering met investeerders de vraag gekregen hoe hij dacht over in-game reclame. Wilson liet weten dat dit voor een serieuze boost qua inkomsten kan zorgen, alleen wil Electronic Arts hier wel heel voorzichtig mee omspringen. Voornamelijk omdat dit soort acties doorgaans op veel kritiek en negatieve feedback kunnen rekenen. De discussie om dit door te zetten verkeert nog in de beginfase, dus voorlopig zullen we dit in ieder geval nog niet zien in de games van deze uitgever.

De grote vraag is nu alleen wat EA onder in-game reclame verstaat. Gaat het bijvoorbeeld om een billboard in een game waar reclame op staat of misschien wel complete reclameblokken, vergelijkbaar met veel mobiele free-to-play titels? Het is afwachten of de uitgever dit überhaupt gaat doorzetten, voordat we hier een goed antwoord op krijgen.