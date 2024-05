Waar Ubisoft de meest recente Assassin’s Creed-games nog op de vorige generatie consoles uitbracht, zal dat niet het geval zijn met Assassin’s Creed Shadows. Deze game zal morgen uit de doeken worden gedaan, dus voor definitieve informatie hieromtrent moeten we nog even geduld hebben.

De bekende insider Shinobi602 weet echter al te melden dat de game niet op de PlayStation 4 of Xbox One zal verschijnen. De platformen die Assassin’s Creed Shadows wel aan zal doen zijn de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een grote verrassing is dat overigens niet, want Ubisoft gaf vorig jaar al aan dat de focus op current-gen systemen zou liggen.

“Starting with Assassin’s Creed Codename RED, games will be built specifically for current-gen consoles; the extra time in between allows the development teams to improve their Anvil engine to deliver a more polished experience,”

Ubisoft wijkt hier dus niet vanaf, ookal bestond misschien de ijdele hoop dat de game alsnog naar last-gen systemen zou komen. Morgen krijgen we de eerste trailer te zien en tijdens Ubisoft Forward horen we meer over de game.