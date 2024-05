Morgen zitten we alweer halverwege de maand mei en zoals gebruikelijk maakt Microsoft per twee/drie weken bekend wat de line-up is voor Xbox Game Pass. Zo hebben ze vanmiddag aangekondigd wat we de komende drie weken mogen verwachten en het is absoluut niet mis.

De grootste release is natuurlijk Senua’s Saga: Hellblade II die vanaf de release op 21 mei direct bij de dienst inbegrepen zit. Alle andere releases hebben we hieronder natuurlijk op een rijtje gezet.

Vanaf vandaag

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, console & pc)

Vanaf 15 mei

Chants of Sennaar (Cloud, console & pc)

Vanaf 16 mei

EA Sports NHL 24 (Cloud)

Immortals of Aveum (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 21 mei

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 23 mei

Galacticare (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Hauntii (Cloud, console & pc)

Vanaf 28 mei

Moving Out 2 (Cloud, console & pc)

Vanaf 30 mei

Humanity (Cloud, console & pc)

Lords of the Fallen (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 4 juni

Firework (PC)

Rolling Hills (Cloud, console & pc)

Op 31 mei zullen ook bepaalde games Xbox Game Pass weer verlaten en dat zijn de onderstaande titels. Als je deze games nog wilt spelen, dan raden we je aan dat snel te doen gezien je nog pakweg twee weken de tijd hebt.

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, console & pc)

Farworld Pioneers (Cloud, console & pc)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, console & pc)

Pac-man Museum Plus (Cloud, console & pc)

Little Witch in the Woods (Cloud, console & pc)

Railway Empire II (Cloud, console & pc)

