De nieuwe plannen van Square Enix gaan wellicht grote gevolgen hebben voor de Westerse tak van het bedrijf. De uitgever had al aangegeven dat er een herstructurering zou plaatsvinden in Europa en Amerika. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met ontslagen, zo blijkt uit een nieuw bericht.

Volgens bronnen van VGC heeft er bij Square Enix een interne vergadering plaatsgevonden, waarin president Takashi Kiryu heeft laten weten dat er banen in het Westen geschrapt zullen worden. Hoeveel dit er zijn is niet bekend, maar kennelijk zal Square Enix Collective één van de slachtoffers zijn.

Indien het klopt, waartoe de kans groot is gezien de huidige situatie in de industrie, horen we vast snel meer.