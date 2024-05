De gamesindustrie is waar nu de klappen vallen, want mensen worden op straat gezet en studio’s worden gesloten. Tegelijkertijd is de industrie nu ook weer een ontwikkelaar rijker. Voormalige medewerkers van Firaxis hebben namelijk Midsummer Studios opgericht.

Jake Solomon en Will Miller zijn de oprichters van deze studio en beide hebben bij Firaxis meegewerkt aan XCOM en Marvel’s Midnight Suns. Nu werken ze aan een ‘next-gen life sim’, die een concurrent van The Sims moet worden. De game wordt als volgt omschreven:

“a next-gen Life Sim that emphasizes player-driven narratives, allowing communities to share memorable moments that grow out of the creativity of players themselves.”