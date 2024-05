Vanavond zal er een trailer van Assassin’s Creed Shadows worden getoond. Het is niet bekend of daar ook een releasedatum in zal worden genoemd, maar wellicht zijn we daar al van op de hoogte.

Andreix01 heeft via een X-post laten weten dat in de Italiaanse omschrijving van de aankomende Assassin’s Creed Shadows trailer een releasedatum werd genoemd, namelijk 15 november 2024.

Of dit inderdaad het geval is, horen we of vanavond of anders op 10 juni tijdens Ubisoft Forward.