Het is al bekend dat Yosuke Saito en Yoko Taro bezig zijn met twee nieuwe games. Fans van NieR hopen natuurlijk dat één daarvan een nieuw deel in de NieR fracnhise is, maar wat het gaat worden is afwachten. Al heeft Saito hier nu wel op gereageerd.

De producer van NieR heeft tegenover Famitsu gezegd dat hij zeer binnenkort meer over het nieuwe project van hem en Yoko Taro zal vertellen, zo meldt Gematsu. Toch kon Saito het niet laten om een beetje te teasen, wat de spanning bij NieR-fans voor een derde deel alleen maar zal verhogen.

Hij zei namelijk het volgende:

“I’ll have something a bit more put-together to say in the not-too-distant future, so please stay tuned. It might be Nier, it might not be Nier. (Laughs.) That’s about all I can say for now.”