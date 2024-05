Limited Run Games brengt fysieke versies van digitale games uit en was dit ook van plan met Hi-Fi Rush. Aangezien Microsoft de ontwikkelaar van deze game gaat sluiten, was het even de vraag of dit plan nog door zou gaan. Tango Gameworks heeft nu laten weten hoe de vork in de steel zit; geen zorgen.

De Japanse ontwikkelaar heeft via een X-post aangegeven dat er gewoon een fysieke versie van Hi-Fi Rush zal verschijnen. De sluiting van de studio zit die release dus gelukkig niet in de weg. Sterker nog, er is ook nog een laatste patch voor de game beschikbaar gesteld, die een aantal kleine foutjes gladstrijkt.