Op 21 mei verschijnt XDefiant, de nieuwe free-to-play shooter van Ubisoft die keer op keer werd uitgesteld. Na de succesvolle stress test van onlangs is de ontwikkelaar er nu echter klaar voor. De game komt met verschillende playlists en uit een update blijkt nu dat de casual playlist niet beschikt over skill based match making systemen.

De modi die niet in de ranked playlist zitten, krijgen dus een mengelmoes van spelers waarbij er niet gekeken wordt naar het niveau. Dit is voor een multiplayer shooter ietwat ongebruikelijk, omdat het uitgangspunt normaal gesproken is dat spelers op een soortgelijk niveau tegenover elkaar worden geplaatst. Zie bijvoorbeeld Call of Duty.

Tegelijkertijd worden dergelijke systemen in games vaak bekritiseerd omdat het de fun uit shooters haalt en zeker niet altijd waterdicht is. Ubisoft kiest dus voor de route zonder, al kijkt het match making systeem wel naar de regio, latency, de omvang van je party, controller en platform.

“The most important thing to know is- there is no skill-based matchmaking in our casual playlist. We believe that no SBMM is paramount to a fun and varied game experience in the long-term. Frankly, skill-based match making means every casual game is repetitive- constantly repeating matches that are just as stressful and matched as ranked. We believe casual playlist should be fun and no SBMM is the way to do that. If you want that competitive every second counts go all out playstyle – you’ll find our ranked mode to your liking.”