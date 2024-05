Microsoft heeft eerder dit jaar verschillende exclusieve Xbox-games naar andere platformen gebracht en hoewel we niet weten wat de toekomstplannen zijn, is de veronderstelling dat dit vaker gaat gebeuren. Volgens journalist Jez Corden van Windows Central maakt dit allemaal deel uit van een plan dat ‘Latitude’ heet.

Momenteel zou er bij Microsoft intern een debat gaande zijn of dit de juiste richting is. Desalniettemin zouden er verschillende games in bestaande Microsoft franchises in ontwikkeling zijn voor de PlayStation. Hierbij stelt Corden dat het vooral games zijn waarvan je het verwacht.

“The plan to move Xbox games to other platforms is codenamed “Latitude” internally, and I know there’s debate and unease at Microsoft about whether or not this is a good idea. More upcoming Microsoft-owned games slated for PlayStation are already being developed. At least for now, they’re potentially obvious games you’d most likely expect. And yes, while it’s true Microsoft is a prolific publisher on PlayStation already, it has typically revolved around specific franchises like Minecraft. From what I’ve heard, Microsoft is pushing for no “red line” for what games could come to PlayStation, and it all revolves around Satya Nadella and CFO Amy Hood’s mandate to increase every department’s margins.”