Ubisoft kondigde een paar jaar terug aan dat ze meer in zouden gaan zetten op The Division en één van de projecten waaraan gewerkt werd was de free-to-play shooter The Division Heartland. Die game zal het levenslicht echter nooit zien, want de titel is geannuleerd.

Ubisoft heeft na lang overwegen besloten om de ontwikkeling van deze game per direct stop te zetten. De mensen die aan deze titel werkten bij Red Storm Entertainment, zullen op nieuwe projecten, XDefiant en Rainbow Six worden gezet.

