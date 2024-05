Ubisoft heeft vanavond de eerste trailer van Assassin’s Creed Shadows laten zien en ook gelijk de releasedatum bekendgemaakt: 15 november. De game verschijnt dan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Via persbericht heeft de Franse uitgever meer informatie gestuurd en dit komt min of meer overeen met wat we al wisten op basis van verschillende leaks in de afgelopen maanden. Desalniettemin is de globale omschrijving als volgt:

Onder leiding van Ubisoft Québec (Assassin’s Creed Odyssey) dompelt Assassin’s Creed Shadows spelers onder in het Japan van de 16e eeuw. Het land stevent af op een wreed pad naar eenwording, waardoor de onrust toeneemt door nieuwe coalities en corrupte buitenlandse invloeden het land infiltreren. Spelers ontdekken de met elkaar verweven verhalen van Naoe, een bedreven shinobi-assassin uit de Iga-provincie, en Yasuke, de machtige samoerai uit de historische legende. Ontdek hun persoonlijke verhalen, ontmoet sleutelfiguren uit de geschiedenis en vorm het gemeenschappelijke lot van het duo terwijl ze een nieuw tijdperk voor Japan inluiden. Als Naoe en Yasuke beheersen spelers twee complementaire speelstijlen, waarbij elk personage diens eigen progressiepaden, vaardigheden, wapenopties en statistieken heeft. Of spelers nu kiezen voor Naoe’s stealthvaardigheden of Yasuke’s vechtvaardigheid, ze hebben genoeg manieren om doelen te benaderen. Met Naoe ervaren spelers geraffineerde infiltratiemechanismen door gebruik te maken van licht, geluid, schaduwen en het veranderen van omgeving om detectie van vijanden te vermijden. Met Yasuke neem je het met brute precisie op tegen grotere groepen vijanden. De game laat spelers een uitgestrekte open wereld verkennen met een verscheidenheid aan landschappen die evolueren door het weer en de seizoenen. Van spectaculaire kasteelsteden en bruisende havens tot vredige heiligdommen en pastorale landschappen, het feodale Japan komt tot leven met een ongekende dynamiek, vanaf de grond opgebouwd met de nieuwste versie van de Anvil-engine en de kracht van new-gen consoles. In deze onrustige periode is informatie de sleutel en dit vormt de kern van de vernieuwde verkenningsmechanismen. Spelers bouwen hun eigen spionagenetwerk om nieuwe gebieden te ontsluiten en doelwitten op te jagen. Bondgenoten met zeer gespecialiseerde vaardigheden worden gerekruteerd om te helpen tijdens missies. Door hun eigen aanpasbare schuilplaats te maken, breiden spelers hun netwerk uit en trainen ze hun nieuwe bemanning. Van het bouwen en inrichten tot decoraties en accessoires, deze basis is een unieke plek die spelers echt hun thuis noemen.

Ubisoft heeft ook aangekondigd dat er drie verschillende edities naast de standaard uitgave van de game zullen verschijnen. Elk tegen een hogere prijs en met verschillende extra’s. De details zijn als volgt:

De Gold Edition bevat het basisspel, de Season Pass (inclusief een bonusquest met extra vrij te spelen content en twee aankomende uitbreidingen) en 3 dagen eerdere toegang tot het spel.

bevat het basisspel, de Season Pass (inclusief een bonusquest met extra vrij te spelen content en twee aankomende uitbreidingen) en 3 dagen eerdere toegang tot het spel. De Ultimate Edition bevat het basisspel, de Season Pass, het Ultimate Pack en 3 dagen eerdere toegang tot het spel. Het Ultimate Pack bevat het Sekiryu Character Pack (Naoe en Yasuke-outfit en -wapen, trinket en mount), het Sekiryu Hideout Pack, 5 Skill-punten en een filter voor de rode en zwarte fotomodus.

bevat het basisspel, de Season Pass, het Ultimate Pack en 3 dagen eerdere toegang tot het spel. Het Ultimate Pack bevat het Sekiryu Character Pack (Naoe en Yasuke-outfit en -wapen, trinket en mount), het Sekiryu Hideout Pack, 5 Skill-punten en een filter voor de rode en zwarte fotomodus. De Collector’s Edition bevat het basisspel, de Season Pass, het Ultimate Pack, fysieke content en 3 dagen vervroegde toegang tot het spel. De fysieke content bestaat uit een Steelbook, de wereldkaart, Naoe & Yasuke Figurine, levensgrote Naoe’s Katana Tsuba, een Wall Creed Scroll, een 84 pagina’s tellend collector’s artbook en 2 sumi-e litho’s.

Tijdens Ubisoft Forward op 10 juni zal de uitgever de eerste gameplay trailer van Assassin’s Creed Shadows laten zien.