The Last of Us op HBO was een groot succes en het tweede seizoen is inmiddels in volle productie. Voor dit seizoen is wederom gekozen om in Canada te filmen, maar dit keer in de stad Vancouver. Het filmen gaat volgens acteur Pedro Pascal uitstekend en we mogen het tweede seizoen begin 2025 verwachten. Nog even geduld dus, maar de eerste officiële foto’s zijn nu wel verschenen.

Het gaat om een tweetal foto’s waarin enerzijds Joel te zien is en op de andere foto zien we Ellie in actie. Spelers die de tweede game hebben gespeeld, herkennen wellicht de scene waar Joel zich bevindt. Of die scene één op één overgenomen gaat worden, moet uiteraard nog blijken. Verder is er ook nog een kort fragment vanaf de set verschenen, zie helemaal onderaan.