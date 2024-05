De mede oprichter van Rockstar Games, Dan Houser, is al geruime tijd bij deze ontwikkelaar weg en heeft een poos terug een nieuwe studio opgericht: Absurd Ventures. Deze studio houdt zich bezig met de ontwikkeling van games, maar ook andere mediaprojecten.

Twee hiervan zijn inmiddels aangekondigd: American Caper en A Better Paradise, al zijn dit geen games. Er wordt echter ook aan een game gewerkt en daar zijn nu de eerste summiere details van online verschenen.

De ontwikkelaar heeft namelijk zeven openstaande posities, waaronder die voor een lead gameplay designer. Vacatures zijn in dat opzicht altijd een interessante bron van informatie, want in de omschrijving van de genoemde functie staat het volgende:

“Become the primary vision holder and hands-on contributor for character, controls, and camera design in an open world action-adventure game. The person in this role will lead a team of multi-disciplinary specialists to deliver best-in-class combat and third person action across multiple game modes.