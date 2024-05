Na het ontslag van veel medewerkers bij Toys for Bob door Microsoft, liet de ontwikkelaar al snel weten dat ze verder gingen als onafhankelijke studio. Niet lang daarna kwam het nieuws naar buiten dat Toys for Bob weer voor Microsoft aan de gang zou gaan, maar toen werd niet aangegeven welke game ze zouden gaan maken.

Nu heeft de indie-ontwikkelaar z’n website geüpdatet en dat doet online aardig wat stof opwaaien. Als je naar de website van Toys for Bob gaat, zie je een zwart scherm met een paars Tiki masker. Dit zorgt voor behoorlijk wat speculatie, met name onder de Spyro- en Crash Bandicoot-fans.

Het masker wordt veel gebruikt in de Crash-games wat dus een hint naar een nieuwe Crash Bandicoot-game zou kunnen zijn, maar tegelijkertijd verwijst de paarse kleur juist weer erg naar Spyro. Is het een slimme hint om iets, maar ook niets te zeggen of is het gewoonweg een storm in een glas water…

Spyro Universe laat via een X-post namelijk weten dat dit hoogstwaarschijnlijk gewoon het nieuwe logo van Toys for Bob is. De ontwikkelaar maakte vroeger ook al gebruik van dit masker, maar dan zonder de paarse kleur. Hieronder als eerst het masker dat op de website wordt getoond en daaronder het oude logo van Toys for Bob.