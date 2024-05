Eerder deze week kwam het gerucht naar buiten dat LEGO en PlayStation snel met een aankondiging omtrent de Horizon-franchise zouden komen. Hoewel we daar nog op zitten te wachten, is er nu wel wat meer informatie opgedoken.

Volgens bronnen van Tom Henderson gaat het om een game met de naam: LEGO Horizon Adventures. De game wordt omschreven als Horizon: Forbidden West, maar dan van LEGO en het zou beschikken over ‘realistische graphics’. Wat we hier precies onder moeten verstaan is onduidelijk.

LEGO Horizon Adventures kan volgens Henderson al snel worden onthuld. Waarschijnlijk zal er deze maand een nieuwe PlayStation Showcase plaatsvinden, dus het zou zomaar kunnen dat de game daar wordt aangekondigd.