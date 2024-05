Op de PlayStation 5 is het mogelijk om updates te downloaden nog voordat ze officieel beschikbaar zijn. Dit is met name handig voor live service games als Call of Duty: Modern Warfare en Warzone 2.0, omdat die updates vaak vrij omvangrijk zijn.

Door ze voorafgaand de start van bijvoorbeeld een nieuw seizoen al te downloaden, kort je de wachttijd vooraleer je kunt spelen behoorlijk in. Deze optie ontbrak op de Xbox Series X|S, maar zal op korte termijn alsnog verschijnen.

Gamers die in de Xbox Insider Alpha ring zitten, kunnen de preload functie voor updates nu testen en naar verwachting wordt het snel globaal uitgerold.

Update Pre-Download – Games that enable support for update pre-download will allow updates to be downloaded days before they are scheduled to release, so you can jump in and start playing right when the update goes live! Be on the lookout for the for first updates to start taking advantage of this new option by checking My games & apps > Manage > Updates.