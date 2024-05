Assassin’s Creed Shadows werd deze week onthuld middels een eerste trailer en we staan in dit deel weer in de schoenen van twee protagonisten, namelijk Naoe en Yasuke. De cinematische trailer zag er in ieder geval erg goed uit, maar het is nu natuurlijk wachten tot de eerste gameplay beelden, die op 10 juni getoond zullen worden.

Uiteraard komt een gloednieuwe Assassin’s Creed-game ook met een prijzige Collector’s Edition en daar zien we nu meer van. De inhoud van de Collector’s Edition wisten we al, maar het prijskaartje nog niet. Deze is fors, namelijk € 279,99 bij diverse Nederlandse retailers. Hieronder kan je de gedetailleerde foto’s van deze editie bekijken.

Er is zonder meer veel tijd en aandacht naar deze editie gegaan, want de foto’s liegen er niet om.