Ubisoft domineert aardig het nieuws nu ze Assassin’s Creed Shadows hebben onthuld en er continu nieuwe informatie en beelden naar buiten komen. Via de onthullingstrailer konden we een eerste blik werpen op Naoe en Yasuke, de twee hoofdrolspelers van dit deel. Wie graag nog meer wil weten over deze personages, de game en meer, kan de cinematische trailer nu opnieuw bekijken maar dan met commentaar van het team.

In deze breakdown-versie van de onthullingstrailer komen creative director Jonathan Dumont en assistent director of cinematic design Akim Milne aan het woord. Zij vertellen meer over de protagonisten, maar ook over de filters en effecten die gebruikt zijn voor deze trailer. Een interessante video, zeker wanneer je je maar wat graag wilt verdiepen in de Japanse setting die Ubisoft ons in deze game voorschotelt.