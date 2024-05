Het heeft even mogen duren, maar Senua’s Saga: Hellblade II verschijnt op 21 mei. Voor de mensen die graag gelijk aan de slag willen op release, deelde Ninja Theory alvast een overzicht waarop te zien is wanneer de game waar precies beschikbaar is.

Mocht het al een lange tijd geleden zijn dat je het eerste deel gespeeld hebt, dan ben je wellicht het één en ander vergeten. Om je geheugen op te frissen, hebben Xbox en Ninja Theory nu een recap trailer uitgebracht. Zoals de naam al zegt: je krijgt een terugblik op de eerste game en je ziet duidelijk wat er allemaal is gebeurd.

Even ‘up to speed’ raken voordat je begint te spelen dinsdag, dan check je de trailer hieronder.