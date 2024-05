Volgende week zal XDefiant eindelijk officieel verschijnen nadat de game meerdere malen werd uitgesteld. Ubisoft heeft nu alvast laten weten aan welke hardware eisen pc-gamers moeten voldoen als ze de free-to-play shooter willen spelen.

Om XDefiant op de laagste settings te kunnen spelen met een resolutie van 1080p, zal je pc moeten beschikken over minstens een Intel i3-10105F of AMD Ryzen 3 3100. Je grafische kaart zal dan minimaal een Intel ARC A380, NVIDIA GTX 1050Ti of AMD RX5500 XT moeten zijn. Tevens zal je 8GB RAM moeten hebben.

Wil je de game spelen met maximale grafische settings en op een 4K resolutie, dan zal er tenminste een Intel i7-9700K of AMD Ryzen7 3700X in je pc moeten zitten. Als grafische kaart wordt dan om een NVIDIA 3080 of AMD RX6800XT gevraagd. Dit in combinatie met 16GB RAM.

Het volledige overzicht met systeemeisen is als volgt: