Creative Assembly weet met de Total War-games altijd hoge ogen te gooien, dus waren de liefhebbers wat teleurgesteld toen twee jaar geleden bekend werd dat de ontwikkelaar bezig was met een sci-fi first-person shooter. Het ziet er nu echter naar uit dat het team weer terug naar hun oude liefde gaat.

Eind vorig jaar liet SEGA’s Haruki Satomi weten dat Creative Assembly zich weer zou gaan focussen op RTS-games. Bronnen van Dualshockers melden dat dit inderdaad het geval is en dat het team met maar liefst drie nieuwe Total War-titels bezig is.

Een daarvan zou zijn gebaseerd op Star Wars en dat klinkt plausibel, want Disney stelde een paar jaar terug de licentie open voor verschillende partijen om de Star Wars gerelateerde games meer te pushen. Het is niet bekend welke van de drie Total War-games het verst in ontwikkeling is en dus het eerste zal uitkomen.