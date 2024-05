Nu Activision Blizzard eigendom is van Microsoft, hebben ze de mogelijkheid om alle nieuwe games van deze uitgevers op release via Xbox Game Pass aan te bieden. De grote vraag rondom Call of Duty is of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, omdat de games in deze franchise via losse verkoop in eerste instantie veel opleveren.

Er zou de afgelopen tijd – volgens geruchten – intern een flink debat zijn geweest over dit vraagstuk, maar volgens een nieuw artikel van The Wall Street Journal zou Microsoft nu een beslissing hebben genomen.

Volgende maand zal de game officieel onthuld worden en in aanloop naar deze onthulling heeft Microsoft de knoop doorgehakt: de Call of Duty van dit jaar zal op release via Game Pass beschikbaar worden gesteld.

“Microsoft plans a major shakeup of its videogame sales strategy by releasing the coming installment of Call of Duty to its subscription service instead of the longtime, lucrative approach of only selling it a la carte.”

Volgens The Verge zou het plan momenteel zijn om de nieuwe Call of Duty richting het einde van oktober te lanceren, waarop Tom Henderson van Insider Gaming aangeeft dat het waarschijnlijk de 25ste van die maand is.

Microsoft organiseert na de Xbox Games Showcase nog een andere showcase die volgens geruchten in teken staat van de nieuwe Call of Duty. Indien dat klopt, zullen we horen of dit nieuws correct is, idem dito voor de genoemde releasedatum.