Aanstaande dinsdag verschijnt Senua’s Saga: Hellblade II voor de Xbox Series X|S en pc. Met deze aanstaande release zijn nu de Achievements voor de game online opgedoken en net zoals bij het eerste deel het geval was, is het aantal summier.

In totaal zijn er 11 Achievements te behalen in de game, waarvan sommigen zeer gemakkelijk zijn. Denk aan het openen van de foto modus. Ook zijn veel Achievements gekoppeld aan bepaalde situaties in de game, wat naar verwachting automatisch voorbij komt.

Tot slot is er nog een Achievement voor collectables. Hieronder alle Achievements op een rijtje, maar weet wel dat de lijst spoilers bevat. Kijk dus alleen verder als je hier niet om geeft.

A Guiding Light

-Guide your followers through the forest to reach Borgavirki.

End the Tyranny

-Expose the Godi’s lies and end the tyranny.

Glimpses of the Gods

-Reveal secret paths behind hidden faces.

Returned to the Earth

-Speak Ingunn’s name, and release Illtauga from her rage.

Seeing Things Differently

-Launch any chapter with an alternate narrator.

Tales of Midgard

-Collect all the Lorestangir.

The Hidden World

-Find the entrance to the realm of the Hiddenfolk.

The Man in the Middle

-Rescue the stranger from the draugar ritual.

The Next Sign

-Survive the shipwreck and capture the Bjarg slavemaster.

The Storm Calmed

-Speak Seageirr’s name, and end Sjávarrisi’s isolation.

Worth a Thousand Words

-Open photo mode.