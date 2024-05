Dinsdag verschijnt Senua’s Saga: Hellblade II dan eindelijk voor zowel Xbox als pc. Best een belangrijke release voor Microsoft, want dit is één van hun grote first-party releases van dit jaar. De game werd aangekondigd in 2019 tijdens de Game Awards en nu, vijf jaar later, is de release eindelijk daar. Grappig weetje: die trailer die je in 2019 zag was indertijd het enige wat de ontwikkelaar had van de game.

In een interview met Kinda Funny Games laat Dom Matthews van ontwikkelaar Ninja Theory even in zijn kaarten kijken. Hij liet namelijk weten dat de eigenlijke ontwikkeling van deze langverwachte sequel pas in 2020 is begonnen… een tijdje nadat de game al officieel was aangekondigd.

“When we announced it in 2019, we had that trailer, but that was really all we had on the game. Things weren’t developed beyond that point.”

Het team had op dat moment wel een geweldig creatief idee waar men heel enthousiast over was, maar de eigenlijke ontwikkeling was toen dus nog niet gestart. Ninja Theory heeft zich in 2020 eerst gefocust op het afwerken van hun game ‘Bleeding Edge’ en daarna kon het eigenlijke werk aan Senua’s Saga: Hellblade II beginnen. In de rest van het interview vertelt hij nog over verschillende andere aspecten van de game, dus als je geïnteresseerd zou zijn, dan kan je dat hieronder volledig bekijken.