De release van Stellar Blade ligt inmiddels ongeveer een maandje achter ons, maar al sinds het begin was duidelijk dat de game na de release nog nieuwe content zou krijgen. Ontwikkelaar Shift Up lijkt deze week iets voor ons in petto te hebben, want er werd een cryptische X-post geplaatst waarin duidelijk wordt dat we ons moeten ‘klaarmaken’ voor deze week.

Wat er dan zoal op de planning staat, is momenteel nog niet duidelijk. Nieuwe kostuums voor EVE lijkt een mogelijkheid, al wordt er misschien ook gewerkt aan een Boss Rush modus. Even afwachten dus! Meer weten over Stellar Blade? Lees dan hier onze review na.