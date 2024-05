Larian Studios gooide hoge ogen met Baldur’s Gate III en is op het moment bezig met twee nieuwe projecten. De ontwikkelaar kan dus wel wat extra handjes gebruiken en daarom is er een nieuwe studio geopend in Warschau.

Voor de nieuwe studio staan er verschillende vacatures open, variërend van RPG designer tot gameplay scripter. Men kan ook een open sollicitatie naar de ontwikkelaar sturen.

Aan welke titel zij zullen gaan werken is nog niet bekend. De game die als eerst zal verschijnen zal volgens CEO Swen Vincke wel bekend zijn, maar toch anders. Het andere project moet een hele grote RPG worden, alleen is de tech daarvoor nog niet omhanden.