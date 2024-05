Doordat Microsoft recent twee eigen studio’s sloot, is het voor eigenlijk elke ontwikkelaar die onder Xbox Game Studios valt momenteel een wat onzekere tijd. Zo ook voor Ninja Theory, die vandaag Senua’s Saga: Hellblade 2 heeft gelanceerd zonder dat Microsoft er echt marketing tegenaan heeft gegooid.

In aanloop naar de lancering van de game heeft studiohoofd Dom Matthews een bericht op X geplaatst, waarin hij de fans bedankt voor hun steun tijdens de ontwikkeling. Dit kan geïnterpreteerd worden als een aanloop naar wat veranderingen bij de studio of misschien zelfs een sluiting, zoals dan ook volop gespeculeerd werd online.

Volgens journalist Jez Corden van Windows Central hoeven we ons echter geen zorgen te maken. Op basis van zijn bronnen heeft hij begrepen dat het volgende project van de ontwikkelaar al groen licht heeft gekregen, dit naast Project Mara dat reeds in ontwikkeling is.

“However, we can confirm via our trusted sources that, in addition to Project Mara, Ninja Theory’s next game has already been greenlit. There are no plans whatsoever to close the studio any time soon.”