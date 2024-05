Ontwikkelaar Shift Up heeft een goede indruk achtergelaten met hun eerste triple a release vorig maand: Stellar Blade. De game werd goed ontvangen bij de critici en ook onder gamers is de titel populair. Reden genoeg om meer met het IP te doen en uit een nieuwe registratie die gepubliceerd werd via de Korea Composite Stock Price Index, blijkt dat Shift Up zeker nog niet klaar is.

De ontwikkelaar is van plan om nieuwe gameplay elementen te introduceren, waaronder via downloadbare content. Daarnaast kijkt men ook naar een pc-versie en er wordt een sequel overwogen. Nu is dat laatste geen geheim, gezien de ontwikkelaar voor de release van Stellar Blade al aangaf meer plannen voor de personages en het universum te hebben.

“For Stellar Blade, we have plans to introduce new gameplay elements, including downloadable content releases, a PC version, and new [intellectual property] collaborations. Meanwhile, the company’s global one-build approach allows for simultaneous global updates to ensure a consistent game experience for users and rapid deployment of content at a low cost.

There are many precedents for AAA titles to evolve into [intellectual property] franchises by extending their lifespan through a series of high-quality sequels and maintaining a long-term monetization base. As a result, we are exploring the possibility of a PC version of Stellar Blade and a sequel.”