Senua’s Saga gaat vandaag verder in het vervolg Hellblade 2, waarbij het avontuur zich verplaatst naar IJsland en het hoofdpersonage opnieuw te maken krijgt met interne worstelingen terwijl ook het onherbergzame landschap en diens inwoners haar parten speelt.

Het resultaat is een uitstekende game waar je in onze review op korte termijn meer over leest. Om de release van de game vandaag kracht bij te zetten, heeft Ninja Theory een schitterende launch trailer uitgebracht die veel mooie beelden laat zien terwijl je geniet van prachtige muziek.