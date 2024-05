In december vorig jaar kondigde Hello Games de titel Light No Fire aan, een nieuw ambitieus project van het team dat ons ook No Man’s Sky bracht. Sinds die aankondiging hebben we niks meer van de game vernomen, maar het ziet er naar uit dat dit begin juni zal veranderen.

Geoff Keighley, de man achter Summer Game Fest, plaatste op X het bericht dat hij ervan houdt om naar trailers van games te kijken. Dit werd gerepost door Sean Murray, de topman van Hello Games, met een kort bericht dat dat ook voor hem opgaat.

Dit soort teasers en onderlinge communicatie gebeurt vaker op X met Keighley, met name in aanloop naar grote evenementen. Het is dus erg aannemelijk dat Hello Games meer van deze game gaat laten zien tijdens de Summer Game Fest Showcase op vrijdag 7 juni.

Aankondiging destijds gemist? Check de eerste trailer hieronder.