Afgelopen zaterdag vond INDIE Live Expo 2024 plaats. Voor deze gelegenheid werd de game Hotel Barcelona voorzien van een nieuwe trailer en die is zeker de moeite waard. Benieuwd? Check de trailer hieronder.

Hotel Barcelona is een 2,5D ‘slasher film parodic action game’ van Suda51 en Swery65. Beiden staan bekend om hun wat aparte games, dus de combinatie van deze twee heren kan niets anders dan iets heel eigenzinnigs opleveren.

Wanneer we het eindresultaat mogen verwachten is nog niet bekend, maar de game staat in ieder geval gepland voor dit jaar. Hotel Barcelona verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.