De Turkse ontwikkelaar Shadowfall Studios zal velen waarschijnlijk niks zeggen, maar achter de schermen hebben ze indruk gemaakt bij Sony PlayStation. Ze hebben via X laten weten dat ze op 23 mei jongstleden een PlayStation Partner zijn geworden, wat wil zeggen dat ze hun volgende game op de PlayStation 5 zullen uitbrengen.

Over die game zelf is weinig bekend, maar interessant is dat ze bezig zijn met een saga en de titel die ze nu maken zou de eerste stap zijn. Het gaat hier om een coöperatieve actiegame die zich afspeelt in een fantasy wereld gebaseerd op Turkse mythologie. Zo vaak gebeurt dat niet, dus het is erg interessant om te zien waar ze mee gaan komen.

De ontwikkelaar omschrijft hun game als een titel die verhalen vertelt en dat naadloos mengt met intense actie. De game wordt gemaakt op de unreal engine en het zal niet lang meer duren tot we de eerste beelden te zien krijgen. Wanneer precies is echter nog even afwachten.