Haven Studios, de studio van Jade Raymond, werkt momenteel aan Fairgame$, een exclusieve live-service titel voor de PS5. De game werd ongeveer een jaar geleden aangekondigd, maar heel veel hebben we er eigenlijk nog niet van gezien. Volgens een vacature loopt alles achter de schermen echter nog steeds op rolletjes en de studio heeft veel vertrouwen in het project.

Als we de beschrijving mogen geloven dan is er al veel vooruitgang geboekt en wordt Fairgame$ een ‘AAA multiplayer ervaring’ die ons jarenlang zal bezighouden. Grote woorden!

“We’ve made amazing progress in a short time thanks to our talented, passionate team and their exceptional contributions. We established a culture at Haven grounded in kindness, adaptability and courage that unlocks creativity. Our first new IP for PlayStation is on track to deliver a AAA multiplayer experience with a vision to build a systemic and evolving world focused on freedom, thrill, and playfulness that will keep players entertained and engaged for years.”