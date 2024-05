Er zijn al verschillende LEGO-sets van Mario verschenen, alsook Animal Crossing, maar het assortiment van Nintendo LEGO wordt nog wat breder. Er is namelijk een eerste set van The Legend of Zelda op komst.

Het gaat om de ‘Great Deku Tree 2 in 1’. Dit werkstuk kan op twee verschillende manieren gemaakt worden. Een daarvan is geïnspireerd door Ocarina of Time en de ander door Breath of the Wild. Deze LEGO-set bestaat uit 2500 steentjes en 4 minifiguren: Princess Zelda en drie versies van Link.

LEGO The Legend of Zelda: Great Deku Tree 2 in 1 zal op 1 september 2024 in de winkels liggen voor € 299,99. Je kan hier al een pre-order plaatsen.