Begin deze maand kreeg de Japanse ontwikkelaar Tango Gameworks slecht nieuws te verwerken. Microsoft besloot namelijk om de studio te sluiten en dat is ten koste gegaan van een aantal games zo blijkt nu.

Volgens X-gebruiker bogorad22 was Tango Gameworks bezig met twee projecten. Dit baseert hij/zij op de LinkedIn-pagina van Tsuyoshi Okugawa, een voormalig programmeur bij deze ontwikkelaar. Die heeft in zijn overzicht staan dat hij gewerkt heeft aan één game als graphics programmer en aan een andere titel als lead programmer.

Hoogstwaarschijnlijk zal één van deze titels een vervolg op Ghostwire: Tokyo zijn geweest. Deze game dook namelijk op in gelekte Microsoft documenten, maar is officieel nooit bevestigd. De kans is ook groot dat de andere game een vervolg op Hi-Fi Rush was.

Of deze games er via een andere ontwikkelaar ooit nog gaan komen is voor nu gissen.